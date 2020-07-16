BIST 118.808
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,14
HABER /  SPOR
ADV Kurban Rahmettir

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Milan Parma'yı 3'ledi

Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında geriye düştüğü maçta Parma'yı 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Abone ol

Serie A'nın 33. haftasında Milan, Parma'yı konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Milano ekibini galibiyete taşıyan golleri 55. dakikada Franck Kessie, 59. dakikada Alessio Romagnoli ve 77. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli futbolcumuz, diğer 2 golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Milan formasıyla 100. maçına çıktı.
Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Jasmin Kurtic attı.

Bu galibiyetle Avrupa kupaları hedefine yaklaşan Milan, 53 puana yükseldi. Parma ise 40 puanda kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
LGS 2020 sonuçları açıklandı! 181 öğrenci 500 tam puan aldı LGS sonuçları nasıl öğrenilir
Uzmanlardan kurban bayramı ve okullar için dikkat çeken öneri
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur
Ahmet Hakan: Gül, Ayasofya kararı için Erdoğan'ı arayıp tebrik etti
HDP'li Vekil Mensur Işık eşini yumrukladı hastaneye gitmesine engel oldu
Siirt Pervari'deki operasyonda ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor'da yeni direktör belli oldu
16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sayfası
İstanbul Adalet Sarayı yakınına silahlı saldırı
Ermeniler Azerbaycan’a destek veren Ukrayna'nın Büyükelçiliği'ne saldırdı
Türkiye'den Ermenistan'a tepki akıllarını başlarına alsınlar
Sivas Lise taban puanları 2020-2021 nitelikli okullar LGS Sivas yüzdelik dilimleri
Yorumlar