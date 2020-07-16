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Juventus Sassuolo deplasmanında skoru koruyamadı

Serie A 33. haftada Sassuolo'ya konuk olan Juventus, deplasmandan tek puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 2-0 öne geçmesine rağmen mücadele 3-3'lük skorla son buldu.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 5'te Danilo ve 12'de Gonzalo Higuain ile deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Daha sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Sassuolo, 29'da Filip Djuricic ile farkı bire indirdi. İlk yarı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkinliğini sürdüren Sassuolo, 51'de Domenico Berrardi ve 54'te Francesco Caputo'nun golleriyle geri döndü ve sahasında 3-2 öne geçti. Juventus, 64'te Alex Sandro ile eşitliği yakaladı ve skorda durumu 3-3'e getirdi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 bitti.

Juventus 77, Sassuolo 47 puana ulaştı

Serie A'da 3 haftadır kazanamayan Juventus, puanını 77 yaparak liderliğini sürdürdü. Son haftaların formda takımı Sassuolo'nun ise 4 maçlık galibiyet serisi son buldu ve 47 puana ulaştı. Juventus'ta sakatlığını atlatan ve 6 ay sonra maç kadrosuna alınan Merih Demiral, karşılaşmada süre alamadı.
Sassuolo'da ilk 11'de başlayan Mert Müldür, 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'da günün diğer sonuçları şöyle oldu:

Sampdoria 3-0 Cagliari

Milan 3-1 Parma
Bologna 1-1 Napoli
Roma 2-1 Hellas Verona
Udinese 0-0 Lazio
Lecce 1-3 Fiorentina

Serie A'da zirve işe şöyle oldu:

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