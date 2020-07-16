BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,82
ALTIN 398,25
HABER /  GALATASARAY
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

Falcao'nun eşi Taron'dan 'Evinize dönün' diyen taraftara cevap

Galatasaraylı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün" yazan sarı-kırmızılı bir taraftara, "Galatasaray bizim evimiz" diyerek cevap verdi.

Abone ol

Galatasaray’da 7 milyon Euro’ya yakın yıllık kazancı olan Radamel Falcao, geldiği günden bu yana bekleneni veremedi ve sakatlıklar yüzünden birçok maçta takımını yalnız bıraktı.

"Evinize dönün" 
Galatasaraylıların gelecek sezon takımda görmek istemediği tecrübeli golcünün eşinden ilginç bir paylaşım geldi. Artık taraftarlardan eski desteği de göremeyen 34 yaşındaki oyuncunun eşi Lorelei Taron, bir taraftarın "Evinize dönün" şeklindeki mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek cevap verdi.

Ayrılma niyeti yok
7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Uzmanlardan kurban bayramı ve okullar için dikkat çeken öneri
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Dikkat edersek 15-20 günde salgın durur
Ahmet Hakan: Gül, Ayasofya kararı için Erdoğan'ı arayıp tebrik etti
HDP'li Vekil Mensur Işık eşini yumrukladı hastaneye gitmesine engel oldu
Siirt Pervari'deki operasyonda ağır yaralanan 2 özel harekat polisi şehit oldu
İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kesin karar 5 Ağustos'ta verilecek
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li yapay zeka devi Afiniti Türkiye'ye yatırım kararı! Üs olacak
Siirt'ten kahreden haber! Şehidin kimliği belli oldu
Arsenal şampiyon Liverpool'u sahasına gömdü
Juventus Sassuolo deplasmanında skoru koruyamadı
Lise tercihleri ne zaman 2020 lise tercih işlemi nasıl yapılır kılavuz bilgisi
LGS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sorgu ekranı saat kaçta açılacak?
Yorumlar