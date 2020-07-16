Falcao'nun eşi Taron'dan 'Evinize dönün' diyen taraftara cevap

Galatasaraylı golcü Falcao'nun eşi Lorelei Taron, kendisine "Evinize dönün" yazan sarı-kırmızılı bir taraftara, "Galatasaray bizim evimiz" diyerek cevap verdi.

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Galatasaray’da 7 milyon Euro’ya yakın yıllık kazancı olan Radamel Falcao, geldiği günden bu yana bekleneni veremedi ve sakatlıklar yüzünden birçok maçta takımını yalnız bıraktı.

"Evinize dönün"

Galatasaraylıların gelecek sezon takımda görmek istemediği tecrübeli golcünün eşinden ilginç bir paylaşım geldi. Artık taraftarlardan eski desteği de göremeyen 34 yaşındaki oyuncunun eşi Lorelei Taron, bir taraftarın "Evinize dönün" şeklindeki mesajına "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek cevap verdi.

Ayrılma niyeti yok

7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor. 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.