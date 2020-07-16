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Arsenal şampiyon Liverpool'u sahasına gömdü

Arsenal, konuk ettiği Liverpool karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı bildi.

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Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, şampiyonluğu daha önce kesinleşen Liverpool'u konuk etti. Tüm gollerin ilk yarıda atıldığı karşılaşmada, kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Alexandre Lacazette ve 44. dakikada Reiss Nelson kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise 20. dakikada Sadio Mane attı.

Arsenal 53 oldu,  şampiyon liverpool 93 puanda kaldı

Bu galibiyetle Arsenal, puanını 53'e çıkardı. Daha önce sezonu şampiyon tamamlaması kesinleşen Liverpool ise 93 puanda kaldı. Bu sonuçla Kırmızılar'ın, Manchester City'nin 2018'de kırdığı 100 puanlık Premier Lig rekorunu geçme ihtimali kalmadı.

İngiltere'de günün diğer sonuçları şöyle:

Newcastle United 1-3 Tottenham
Burnley 1-1 Wolverhampton
Manchester City 2-1 Bournemouth

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