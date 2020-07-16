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Dolar 4 haftadır 6,85'te çakılı kaldı! Uzmanlar nedenini açıkladı

Dolar/TL kuru yaklaşık 4 haftadır oldukça dar bir bantta işlem görüyor. Dolar/TL bugün de 6,85 seviyesinden işlem görüyor.

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Durumu değerlendiren uzmanlar, devletin piyasaya döviz sürmesinin kurun bu seviyede kalmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL kamunun döviz arzının da desteğiyle oldukça dar bantta bir seyir izlemeye devam ederken; dünyada artan koronavirüs vakalarının küresel riskten kaçışı ne kadar etkileyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor.

Döviz arzı belirleyici konumda

Reuters’ta yer alan bir analize göre; TL’deki yatay seyirde kamunun döviz arzı belirleyici konumda. Yatırımcılar geçen hafta düzenlenen Merkez Bankası (TCMB) yatırımcı toplantısında son dönemdeki rezerv kayıpları için TCMB’nin yorumlarını bekliyorlardı. Ancak toplantıya katılan ve Reuters’a bilgi veren altı yatırımcıya göre, “rezervler yeterli” söylemi haricinde son dönemdeki adımlar hakkında yeni bir mesaj verilmedi. Katılımcılar para politikasının önümüzdeki dönem seyrine dair de yeni bir mesaj alamadı.

55 milyar dolar seviyesi

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Mayıs sonu itibarıyla kamunun TCMB rezervlerinden yaptığı döviz arzı yaklaşık 55 milyar dolar seviyesinde. Goldman Sachs Haziran da dahil edildiğine bu tutarın 60 milyar dolar olduğunu hesaplıyor. Öte yandan son dönemde bu trende kamu bankalarının açık pozisyonları da ekleniyor.

Yurt içinde saat 11.00'da bütçe dengesi verileri açıklanacak. Küresel piyasalarda gözler Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak.

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