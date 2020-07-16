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Van'da düşen uçakta şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu

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VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan yedi emniyet personelinin kimliği belli oldu..

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Van'dan gece saatlerinde yüreğimize kor gibi düşen bir haber geldi..Keşif yapan uçak kırıma uğradı, 2’si pilot 7 polis şehit oldu. Acı haberi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Van’dan kalkan 2’si pilot 7 emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağının Gevaş civarında gözden kaybolduğunu söyleyen Soylu, saat 03.00 civarında uçağın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradığını ve 7 polisimizin şehit olduğunu açıkladı.

7 şehidimizin kimliği

Buna göre şehit polislerin adı ve görevleri şu şekilde:

Şehit Pilot Komiser - Gökhun Mete Altunbaş

Şehit Pilot Komiser Yardımcısı - Samet Üstüner

Şehit Komiser Yardımcısı - İrfan Aydoğan

Şehit Komiser Yardımcısı - Semih Güzelay

Şehit Uçuş Teknisyeni Polis Memuru - Mustafa Keskin

Şehit Polis Memuru - Onur Ramazan Bayram

Şehit Polis Memuru - Burak Derya

EGM’den başsağlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise şehit olan polislerin kimliklerini paylaştı.

EGM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağına çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan  7 kahraman görev arkadaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Manisa'ya şehit ateşi düştü

Uçakta bulunan Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram’ın şehadet haberi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. 30 yaşında ve bekar olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

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