Van şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu! 7 şehidimiz var
VAN'da düşen insanlı keşif uçağındaki şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu. Artos Dağı'na çarparak düşen uçakta 2'si pilot 7 emniyet personelimiz şehit düştü.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı insanlı keşif uçağı, Hakkari ve Van'da keşif ve gözetleme yapmak için dün saat 18:34'te Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Görevini tamamladıktan sonra Ferit Melen Havalimanı'na imek için alçalmaya başlayan uçakla saat 22:45'te irtibat kesildi. Uçağın Artos Dağı'na çarparak düştüğü açıklandı. Uçakta 2'si pilot 7 polisimiz şehit düştü. Şehitlerin isimleri bu sabah emniyet tarafından açıklandı.
Şehitlerimizin isimleri : Emniyet Genel Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, şehitlerin isimleri şöyle duyuruldu:
-Şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş,
-Şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner,
-Şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan,
-Şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay,
-Şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin,
-Şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram
-Şehit polis memuru Burak Derya
Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş - Samsun
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Hakkari'de görevlendirilen Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Van ve Hakkari illerinde uçuş görevini sürdürürken Van'da uçağın düşmesi sonucu 6 emniyet mensubu ile birlikte şehit oldu. 7 yıllık polis olup Samsun doğumlu olan 31 yaşındaki Gökhun Mete Altunbaş'ın Kırıkkale Keskin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Eşinin de komiser olduğu öğrenilen şehit pilotun 1 çocuk babası olduğu ifade edildi. Şehit komiserin babasının Samsun'un Bafra ilçesinde, eşinin ise Ankara'da ikamet ettiği kaydedildi.
Şehit Semih Güzelay - İzmir
Şehitlerden İzmir Torbalılı olan şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın babaevine acı haber ulaştı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Emre Balcı, şehidin babası Mustafa Güzelay'a acı haberi verdi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın 4 ay önce evlendiği ve eşinin Ankara'da bulunduğu öğrenildi.