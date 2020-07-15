ABD Başkanı Trump'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı

Bununla birlikte; ABD’de aşı çalışmalarını merkezine oturan Moderna, önceki gün yaptığı açıklamada mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının güvenli olduğunu ve klinik çalışmaların ilk aşamasında 45 katılımcının hepsinde bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.