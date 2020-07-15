ABD Başkanı Trump'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 13 milyon 500 bine yaklaşırken; pandemiyi durduracak aşı için bilim dünyasında kesintisiz çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'tan umutlandıran bir paylaşım geldi.
200’ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti, yaklaşık 13 milyon 500 bin kişi virüsle enfekte oldu.
Pandemiden en kötü etkilenen ülke olan ABD’de Başkan Donald Trump, Twitter hesabından heyacanlandıran bir paylaşım yaptı.
“Aşılarla ilgili harika haberler!” ifadesini kullanan Trump’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
<blockquote class="twitter-tweet" data-theme="dark"><p lang="en" dir="ltr">Great News on Vaccines!</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1283374013100720128?ref_src=twsrc%5Etfw">July 15, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Bununla birlikte; ABD’de aşı çalışmalarını merkezine oturan Moderna, önceki gün yaptığı açıklamada mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının güvenli olduğunu ve klinik çalışmaların ilk aşamasında 45 katılımcının hepsinde bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.