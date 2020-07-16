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Aziz Yıldırım şike davası için adliyeye geldi

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Yargıtay'ın futbolda şike davasını usulden bozmasının ardından bugün yeniden görülecek duruşmaya Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım geldi.

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Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu.

5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine bugün başlandı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

Esasa ilişkin işlem yapılacak
Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.

Yargıtay usülden bozma gerekçesi
Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu yeniden yargılaması yapılanlarla, haklarında verilen hükümler bozulanların aynı dosyada birleştirilerek davanın görülemeyeceği 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen kumpas davasında kumpasa ilişkin delillerin getirilmesi ve hüküm oluştururken bu delillerin de gözetilmesi gerekliliği.

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