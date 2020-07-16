Siirt'teki çatışmada şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu

SİİRT'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislerin kimliği belli oldu.

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"Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti.

Çatışmada Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul şehit düştü. Şehitlerin acı haberi memleketine ulaştı, gözyaşları sel oldu.

Acı haber Sivas'a ulaştı

Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in şehadet haberi Sivas’ta Mevlana Mahallesinde ikamet eden eşi Hilal, babası İbrahim ve annesi Dilber Demir’e verildi.

Bir çocuk babası olan Demir’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Hatay'a şehit ateşi düştü

Siirt'in Pervari ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, Doğan köyü bölgesinde operasyonda PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, kurtarılamadı. Polis memuru Kurtul'un şehit olduğu haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberi yetkililerden alan şehidin annesi Meryem, babası Muhammet ve kardeşi Mehmet Tayfur Kurtul, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan şehit Anıl Kemal Kurtul'un, yarın yapılacak törenle son yolculuğunu uğurlanması bekleniyor.