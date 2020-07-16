Yargıtay'dan kritik karar!Tavanı aşan kıdem tazminatı geri verildi

Bir işveren, karşılıklı anlaşmayla işten ayrılan işçiye kıdem tazminatının fazla ödendiği gerekçesiyle üç yıl sonra fazla ödenen tutarın iadesi için dava açtı. Yargıtay, her yıl ocak ve temmuz aylarında belirlenen tavanı aşan kıdem tazminatının iadesini isteyen işvereni haklı buldu.

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Hizmet akdi ile çalışan işçilere, çalıştıkları her yıla karşılık 30 günlük giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, ücret tutarı ne olursa olsun ödenen kıdem tazminatı, ödemenin yapıldığı dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanını aşamıyor. ,

Kıdem tazminatı tavanı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre artırılıyor. İşçiye ödenecek kıdem tazminatı toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi ile artırılabilir ancak ödenecek tutar hiçbir şekilde tavanı aşamaz.

Habertürk'ün haberine göre işçi ile işveren bazen kendi aralarında anlaşarak iş akdini sonlandırabiliyor. Buna ikale (iş akdini bozma) sözleşmesi deniliyor. İşveren ikale sözleşmesi kapsamında kıdem tazminatından bağımsız olarak işçiye fazladan ödeme yapabilir. Buna hukuken bir mani yok. Ancak, ödemenin ne için yapıldığının, ödemenin adının sözleşmeye açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Örneğin, kıdem tazminatından bağımsız olarak “iş sonu tazminatı”, “iş güvencesi tazminatı”, “bonus ödemesi”, “hizmet ödülü” gibi ad verilebilir. Bu ödemelerin kıdem tazminatı tavanını aşmasında sakınca bulunmuyor.

Fakat sözleşmede ve işten çıkış bordrosunda “kıdem tazminatı” olarak gösterilen tutarın, tavanı aşmaması gerekiyor.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi (Esas No: 2016/28495, Karar No: 2020/755) yakın zamanda bu konuda içtihat niteliğinde bir karar verdi. Dosyaya göre, büyük bir şirket, 2010 yılında iş akdi feshedilen bir işçiye fazla kıdem tazminatı ödendiğini ileri sürerek dava açtı. İşveren, fesih tarihinde kıdem tazminatı tavanı 2.517.01 TL olmasına karşın, yanlışlıkla işçiye 3.811.50 TL brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödendiğinin 2013 yılında iş yerinde yapılan denetimde tespit edildiğini, fazla ödenen tutarın iade edilmesi gerektiğini belirtti. İşveren, davaya bakan iş mahkemesinin talebi reddetmesi üzerine, kararı temyiz etti.

“Yasadaki tavan mutlaktır”

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak, iş mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay kararında, işçiye 30 günlük ücret üzerinden ödenen kıdem tazminatının bireysel veya toplu iş sözleşmesi ile 35, 40 gün olarak belirlenebileceğini, ancak bir yıl için ödenen tutarın tavanı aşamayacağı belirtildi. 1475 sayılı Eski İş Kanunu’nda yer alan kıdem tazminatı ile ilgili bu kuralın “mutlak emredici” olduğu vurgulanan kararda, işçi yararına da olsa tavanı artıran ya da tümüyle ortadan kaldıran sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı ifade edildi. İkale sözleşmesinde kıdem tazminatına da yer verilmesi durumunda, kıdem tazminatı tavanının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.