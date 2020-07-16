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Prof. Mustafa Necmi İlhan 'düşük ihtimal' dedi kurban derisindeki riski açıkladı

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü orada bir risk var" dedi.

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GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinde koronavirüs bulaş riskini değerlendirdi.

"Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten koronavirüs bulaşı söz konusu değil"

Prof. Dr. İlhan, "Şu an elimizdeki bilimsel verilere göre kurban derisinden bir koronavirüs bulaşı söz konusu değil. Ancak her zaman önümüze risk olarak çıkabilen bir şey var ki o da kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü orada bir risk var. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten koronavirüs bulaşı söz konusu değil" diye konuştu.

Her 3 vakanın 2'si toplu törenlerden

Prof. Dr. İlhan, bulaş riskinin toplu yapılan nişan, asker uğurlaması gibi törenlerde yoğun olduğuna dikkat çekerek, "Yapılan filyasyon çalışmaları gösterdi ki her yeni vakanın, her 3 vakanın içerisinde 2'si nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplumsal törenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle de bu tür olayların engellenmesi konusunda bir eğilim oldu. Bu konu hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu’nda yer aldı. Sonuç olarak bakanlığımız bunu değerlendirdi ve asker uğurlama törenlerinin yasaklanması, diğerlerinde de dikkatli olunması konusunda öneri getirildi. Çünkü şu an elimizdeki verilere göre biliyoruz ki; her 3 koronavirüs vakasından 2'si toplu törenler nedeniyle bulaşıyor. Biz toplu törenleri; asker uğurlama, nişan, sünnet gibi buralardaki kalabalıkları önleyebilirsek o zaman bulaşıcılığı da engelleyebiliriz. Bu nedenle her iki bilim kurulunda da böyle bir görüş söz konusu oldu ve bakanlığımız da bunu değerlendirip, bu konuyla ilgili bir kısıtlama getirdi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımız sabretmeli

Asker uğurlama gibi toplu olayların iptal edilmesinin toplumun psikolojisine etkisini de değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Aslında bunlar bizim çok kıymetli geleneklerimiz. Özellikle yaz mevsimi olması dolayısıyla düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar hep bir arada olmak istediğimiz, birbirimize yakın teması sevdiğimiz törenlerimiz; ama vatandaşlarımız bundan her ne kadar etkilense de biraz daha sabretmeleri gerekiyor" dedi.

Kurban bayramında kısıtlama beklemiyorum

Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesiyle ilgili ise, "Ben Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması beklemiyorum. Zaten normal şartlar altında bakarsak alışveriş merkezlerinin, plajların, sosyal alanların açık olduğu bir durumda Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı beklemek doğru olmaz. Ama bu konuda son kararı kabine veriyor. Önümüzdeki haftanın rakamlarına göre bu tekrardan değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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