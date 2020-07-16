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Darbeciler de Akar'a 'Her şey güzel olacak' demişti! Selvi tartışmanın fitilini ateşledi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin ortaya attığı iddia tartışmanın fitilini ateşledi. Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’un seçim sloganı “Her şey çok güzel olacak” ifadesinin 15 Temmuz’da darbeci askerler tarafından kullanıldığını yazdı.

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Hürriyet yazarı Selvi, 'Kılıçdaroğlu FETÖ'yü aklıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İmzalayın. Her şey güzel olacak diyor"

"Herhangi bir imada bulunmak gibi bir düşüncem yok." diyen Selvi, şöyle devam etti:

Ama 15 Temmuz gecesi Mehmet Dişli’nin 'Başıma geç, Kenan Evren ol' teklifine sert tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbeciler tarafından derdest edilmişti. Hulusi Akar orada da darbecilere yaptıklarının yanlış olduğunu ve başarısız olacaklarını söylüyor. Bunun üzerine Ömer Faruk Harmancı darbe bildirisini uzatıp 'Bunu okuyun, imzalayın. Her şey güzel olacak' diyor. Akar imza atmıyor ve 'Kendinizi ne zannediyorsunuz, siz kimsiniz, başınız kim, kıçınız kim. Yeterince batağa saplandınız, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip burada kesin' diye  tepki gösteriyor. Tabi işin sonunda her şey güzel oluyor ama darbeciler açısından değil.

Selvi, "İstanbul seçimlerine Berkay isimli gencin, 'Her şey çok güzel olacak' sözü damgasını vurmuştu" ifadesine yer verdi.

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