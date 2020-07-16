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İstanbul Emniyeti'nde atama ve yer değiştirme

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İSTANBUL Emniyeti'nden 51 rütbeli il dışın giderken, 10 rütbeli İstanbul'a atandı. Öte yandan 113 rütbelinin ise İstanbul içerisinde yerleri değiştirildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden görevli olan 51 rütbelinin genel atamalarda doğu ve batı illerine ataması gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada İstanbul dışında görevli olan 10 rütbelinin İstanbul'a atandığı bildirilirken, 33 personelin yeni rütbe alarak, 19 İl emniyet müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 şube müdürünün yerlerinin İstanbul içerisinde değiştirildiği öğrenildi.

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