BIST 119.208
DOLAR 6,86
EURO 7,82
ALTIN 398,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi özel ekip yakaladı

ADV Full eşyalı rezidans tatilleri

BURSA’da biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen İsmail K. jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı.

Abone ol

Bursa'dan gelen son haber tüyler ürpertti. İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sapığı kurulan özel ekip yakaladı.

İsmail K., 26 Haziran günü, 80 yaşındaki bir kadına, 8 Temmuz günü de 78 yaşındaki başka bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Kurman, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan İsmail Kurman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayasofya Camii protokolü imzalandı! Bakan Ersoy müjdeleri sıraladı
Darbeciler de Akar'a 'Her şey güzel olacak' demişti! Selvi tartışmanın fitilini ateşledi
Bakan Ziya Selçuk: Gördüğünüz puan sizin değil o anki bilgilerinizin puanı...
Fatih Mehmet Maçoğlu koronavirüsü yendi komünist başkan mesaiye başladı
Meral Akşener kendini karantinaya aldı! Korona çevresinde kol geziyor
Siirt'teki çatışmada şehit düşen polislerin kimlikleri belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir lise taban puanları YEP 2020 yüzdelik dilim yeni puanları
Çanakkale lise taban puanları YEP 2020 yüzdelik dilim yeni puanları
MSB duyurdu! Haftanin'de 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Emniyeti'nde atama ve yer değiştirme
YEP ne demek ne anlama gelir yerleştirme esas puanı hesaplama
Kütahya lise taban puanları YEP 2020 yüzdelik dilim yeni puanları
Yorumlar