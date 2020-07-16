İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi özel ekip yakaladı

BURSA’da biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen İsmail K. jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı.

Abone ol

Bursa'dan gelen son haber tüyler ürpertti. İki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sapığı kurulan özel ekip yakaladı.

İsmail K., 26 Haziran günü, 80 yaşındaki bir kadına, 8 Temmuz günü de 78 yaşındaki başka bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Yaşlı kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Kurman, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan İsmail Kurman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.