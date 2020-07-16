Ayasofya Camii protokolü imzalandı! Bakan Ersoy müjdeleri sıraladı

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine ilişkin protokol imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayında müjdeyi verdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

''Hiçkimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır''

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Güzel bir haberim var Sultanahmet meydanıyla ilgili. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. Orada hem ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu bin 359 tane, İslami dönem koleksiyonları, taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi birçok hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız. Bunun da müjdesini bu vesileyle vermek istiyorum. Ben protokolün ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

''Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak''

İkona ve kilise eşyaları koleksiyonu gibi değerleri orada sergilemeye başlayacağız, bunun da müjdesini vermek istiyorum. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itina ile korunacaktır. Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak üstelik ücretsiz olacak.

''Restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı''

Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyon bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de vakıflar genel müdürlüğünün desteğiyle restorasyonları hızlandırıyoruz.''

Ali Erbaş: Bu mirası korumak bize düşüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise şunları söyledi: "Ayasofya bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Bu mirası korumak bize düşüyor. Hem kültür bakanlığımız, vakıflar genel müdürlüğümüz, diyanet işleri başkanlığı olarak el birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye, daha kaliteli, daha nitelikli hizmet etme noktasında katkılarımız ne olacak bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz. Bir görev dağılımı yapıyoruz. Ben inanıyorum ki bundan sonra Ayasofya'nın ziyaretçileri daha da artacak. Biz nitelikli, kaliteli hizmetlerle bu vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız."