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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Twitter'da siber saldırı! Elon Musk ve birçok ünlünün hesabı çalındı

Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber ve Jeff Bezos'un resmi Twitter hesapları çalındı.

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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in Twitter hesabından Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaştı.

Mesajda "Adresime gönderilen tüm Bitcoin ödemelerini iki katına çıkarıyorum. Bin dolar gönderiyorsun ve 2 bin dolar geri gönderiyorum" ifadeleri yer aldı.

789 bin lira para toplandı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Hacker'lar mesajın altında verilen Bitcoin hesabına kısa sürede 12.5 Bitcoin yani yaklaşık 789 bin lira para topladı.

BBC'de yer alan haberde ise saldırganlara ait olduğu belirtilen bir hesap üzerinden "Bu bir 'yardım' saldırısıydı paralarınız doğru adreslere gidecek" mesajının paylaşıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklama geldi

Olayın ardından Twitter, destek hesabından konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Soruşturuyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Ele geçirilen Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar ise kısa sürede silindi.

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