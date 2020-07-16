Makamına haciz gelen Başkan Zeydan Karalar’a masa ve sandalye götürdü!

ADANA'da makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a, hediye etmek için masa ve sandalye takımı getiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, belediyeden geri çevrildiğini öne sürdü.

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Adana Büyükşehir Belediye’nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurmuş, borç tahsil edilemeyince Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi de alacaklı firmayı haklı bulup icra kararı vermişti. Bu kararın ardından 10 Temmuz günü, belediyenin Temmuz ayı meclis toplantısının 3’üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın makamındaki koltukları ve masaları haczetmişti.

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, Başkan Karalar’a hediye etmek için masa ve sandalye yüklediği kamyonetiyle Büyükşehir Belediyesi önüne geldi.

Başkan Karalar’a ulaşamayan Güngör, özel kalem müdürünün “Başkanın talimatı var. Masa ve sandalyeleri istemiyoruz” dediğini, bu nedenle kamyoneti çekmek zorunda kaldığını öne sürdü.

3 gündür Adana’ya yakışır mobilya arayıp bulduğunu ancak bunun kabul edilmemesinden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Güngör, “Bu kadar zahmet ettik ama bunu değerlendirmediler. Telefonlarımıza bakmadılar. Bu olayı, siyasete çevirmişler. Adanamızın ismini hizmetlerle duyurmaları gerekirken, siyasi olarak gösterdiler. Bunların hepsi koca bir yalandır. Ben, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bu şekilde yönetilmesini uygun bulmuyorum. Şahsen, benim babam Adana Büyükşehir Belediye başkanı olsaydı, onun adına leke gelmemesi için var gücümle mücadele ederdim. Ama maalesef, bu olay üzerinden siyaset yapar duruma gelmişler” diye konuştu.