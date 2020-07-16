ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te 'Goya' reklamı yaptı! Kızı Ivanka da paylaşınca...

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Danışmanı olan Ivanka Trump, sosyal medya hesaplarından Goya markasının reklamını yaptı. Sosyal medya ayağa kalktı.

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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturmayı sürdürüyor. Trump bu kez de kızı ve danışmanı Ivanka Trump'la birlikte sosyal medyanın gündemine düştü. Trump'ın resmi Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ünlü Amerikan yiyecek firması Goya'nın reklamı oldu. ABD Başkanı Trump Instagram hesabından Oval Ofis'teki makam masasında konserve ürünleriyle birlikte fotoğraf çektirip "Goya'yı Seviyorum" notuyla paylaşması şaşkınlık yarattı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Tem, 2020, 11:02öö PDT )

Kızı Ivanka Trump da aynı markanın reklamını yaptı

Bu paylaşımlar Trump'ın kızı ve aynı zamanda danışmanı olarak görev yapan Ivanka Trump tarafından da tekrarlanınca tepkiler büyüdü. Twitter hesabında tıpkı babası gibi Goya markasının reklamını yapan Ivanka'nın bu hareketi tepkilere neden oldu.

Goya için boykot kampanyası başlatıldı

Bir çok kişi Goya markasını boykot etme kararı aldı. Trump, fotoğrafla birlikte, “Bu Goya, iyi olmalı” mesajını yazdı. Ivanka, hükümette görevli bir kişi olarak bir markanın reklamını yapmakla ve federal etik kurallarını yıkmakla suçlandı.