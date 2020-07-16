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CHP baro yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kamuoyunda 'çoklu baro' olarak bilinen düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

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CHP, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP adına başvuru yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay "Yasanın 21 maddesinin iptalini istedik. Baroların görevleri salt mesleği geliştirmek değildir, temel görevi hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmaktır.  " dedi.

Altay yaptıkları başvurunun kabul edileceğine yüzde 100 inandığını bildirdi.

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