BIST 119.301
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,68
HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban Rahmettir
ADV Full eşyalı rezidans tatilleri

Ege Bölgesinin noterleri elektriği 12 ay indirimli kullanacak

Ege’deki enerji üretim ve pazarlamacısı Aydem ve Gediz Elektrik Perakende ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) yurt çapında 2 bin 61 adet noteri kapsayan iş birliğine imza attı. Bu iş birliği uyarınca birlik, binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesi fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek.

Abone ol

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile protokol imzaladı.

Birlik binaları ve 2061 noter indirimden yararlanacak

TNB Başkanı Dursun Cin ile Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından duyurulan kampanyada, TNB çatısı altındaki birlik binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesi, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrikten faydalanabilecek.

Noterler fiyat artışlarından etkilenmeyecek 

TNB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirten  Sontuna,  kampanyadan yararlanmak isteyen noterler, TNB'nin portalı veya Aydem ve Gediz Elektrik Perakende'nin web sitelerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Kampanya için başvurular ise 30.09.2020 tarihinde sona erecek.

TNB Başkanı Cin ise, TNB çatısı altındaki binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesini ilgilendiren kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
7.6 şiddetinde deprem geliyor! Avrupa'dan bile hissedilecek!
Uyuşturucu kuryesi Seda: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
'Man Adası' davasında bir karar daha! Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine bir servet ödeyecek
CHP baro yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: Korkmadan geldim hainler kaçıyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir'i ziyaret etti
BİM canlı kurbanlık hisse fiyatları kaç para?
Polisler kapıyı açınca şoke oldu!
İpotekli konut satışlarında tarihi rekor
Kırklareli'nde ölüm eşek arabası üstünde geldi
Lise taban puanları Düzce 2020 Düzce liselerin yüzdelik dilim tablosu
Yorumlar