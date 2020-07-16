Uyuşturucu kuryesi Seda: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim

BOLU'da, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan 3 çocuk annesi Seda Altunbaş E. (26), mahkemede, "Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim. Kötünün içinden en iyisi buydu" dedi.

Abone ol

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında TEM yolunda yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş E.’nin çantasının yakınında narkotik köpeği 'Sezar' tepki verdi. Çantada yapılan aramada 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seda Altunbaş E., tutuklandı. Seda Alturbaş E.'nin adliyeye çıkarılırken gülümsemesi o dönem gündem oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Seda Altunbaş E., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Seda Altunbaş E. koronavirüs tedbirleri nedeniyle bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi üzerinden görüntülü olarak duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Seda Altunbaş E.'nin avukatı da hazır bulundu.

Seda Altunbaş E., SEGBİS sisteminden gözyaşları içinde ifade verdi. Evlendikten sonra eşi yüzünden uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ve eşi daha sonra cezaevine girdikten sonra maddi zorluk çektiğini ifade eden Seda Altunbaş E. "Eşim cezaevine girmeden önce, yakalandığında görüşe gittiğimde skunk isimli uyuşturucu maddeleri ‘müşterilere sat’ diye söylemişti. Eşimle birlikte yaşadığımız İstanbul Sütlüce semtindeki evimizde 150-200 gram skunk maddesi vardı. Bu skunk maddesini 5 kişiye verirken skunk maddesinden ben de kullanmıştım. Bu işi yaklaşık 2 ay kadar yaptım. Bu işi yapma sebebim ise eşimin cezaevine girmesi üzerine çocuklarımın ve kendi geçimimi sağlamak. Çaresizlik beni uyuşturucu kuryeliğine itti" dedi.

"Bu işi yapmasaydım kötü yola düşecektim"

Çocuklarına bakmak için uyuşturucu kuryeliği yapmaya mecbur kaldığını anlatan Seda Altunbaş E., gözyaşları içinde sürdürdüğü ifadesinde, "Bu işi yapmasaydım kötü yola düşecektim. Kötünün içinde en iyisi buydu. Çevrem kötüydü, yapabileceğim başka bir iş yoktu. Adem isimli bir arkadaşım vasıtasıyla bana Ahmet isimli yine soyadını ve nerede oturduğunu bilemedim sadece Erzurum'da olduğunu öğrendiğim kişiyle tanıştım. Bu şahıs bana İstanbul'a uyuşturucu taşımam halinde para vereceğini söyledi. Bu iş karşılığı 2 bin lira vereceklerini söylediler. İlk başta yarısını verdiler. Ben bu nedenle Erzurum'a gittim. Kendisi bana telefon kullanmayacağımızı söyledi. Kafeteryaların olduğu caddeye gelmem gerektiğini orada beni bulacağını söyledi. Belirttiği şekilde o caddeye gittim. Bir kafeteryada gidip, oturdum. Akabinde benden çantamı teslim aldı. Yarım saat sonra geri geldi. Uyuşturucuların ve bana toplamda verecekleri 2 bin TL'nin bin lirasını çantanın içinde olduğunu söyledi. İstanbul Alibeyköy'de bir arkadaşının beni karşılayacağını söyledi" diye konuştu.

Cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Cezaevinde intihar girişiminde de bulunduğu avukatı tarafından söylenen Seda Altunbaş E., "Çocuklarımdan haberim yok. Gerçekten çok kötü durumdayım. Psikolojim çok kötü. Çocuklarımın babası cezaevinde mi nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuklarım nerede bilemiyorum. Cezaevinden çıkmam halinde kadın sığınma evine gitmek zorunda kalacağım. Çocuklarıma bakabilmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.