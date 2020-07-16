'Man Adası' davasında bir karar daha! Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve ailesine bir servet ödeyecek

İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 359 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

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İstinaf Mahkemesi tarafından usulden bozulan ve yeniden görülen 'Man Adası' davasında bir karar daha çıktı.

Mahkeme, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine toplamda 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017 tarihinde grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün 'vergi cenneti' olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında 15 milyon dolar gönderdiğini iddia ederek, daha sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına yer verilmişti.

Dilekçede, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan için de 200'er bin lira olmak üzere 1 milyon 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istenmişti.