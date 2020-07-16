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Kayseri'de 3 DEAŞ şüphelisi kardeş yakalandı
KAYSERİ'de jandarma, düzenlediği terör operasyonunda Suriye uyruklu 3 kardeşi yakalayarak adliyeye sevk etti.Abone ol
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan şahıslara operasyon düzenledi.
Suriye'deki terör grupları ile bağlantıları olduğu tespit edilen ve 2013-2015 yılları arasında silahlı faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E, Hassan E. ve Abdulhalık E., DEAŞ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Merkez Kocasinan ilçesinde önceki gün 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 zanlı yakalanmıştı.