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Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak! TBB açıkladı

Türkiye Barolar Birliği, tartışmalara neden olan çoklu baro yasasıyla ilgili yaptığı açıklamada baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanmasının yasak olduğunu belirtti.

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Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, 7249 sayılı 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle, "Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır" hükmü getirildiği hatırlatıldı. 

Farklı isimleri kullanmaları yasak

Kanunda yapılan değişiklik sürecinde, Türk Patent ve Marka Kurumu'na çoklu baro düzenlemesiyle ilgili birden fazla isim başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, baroların farklı isimleri kullanmaları ve tescil ettirmelerinin yasak olduğu, bu konuda TBB Başkanlığı'nca Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi yazıyla bilgi verildiği kaydedildi.

Tescil TBB tarafından yapılacak

Baroların tescilinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değil, yine kanuna göre TBB tarafından yapılacağı aktarılan açıklamada, "Kuruluşu tamamlanmayan baronun tescili de mümkün değildir. Kanun uyarınca baroların kuruluşunda kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanması yasaklanmıştır" denildi.

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