Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı Danimarka'da bulundu
DANİMARKA'dan yeni tip koronavirüse karşı aşı çalışmalarıyla ile ilgili sevindiren bir haber geldi. Danimarkalı bilim insanı Prof.Dr. Anders Fomsggaard korona virüsle enfekte olmuş hücreleri ortadan kaldırarak virüse karşı hücre bağışıklığını artıran bir aşı geliştirdiklerini açıkladı. İşte aşıyla ilgili detaylar...
Çin'de başlayarak tüm yerküreye yayılan Covid-19 salgını milyonlarca kişiye enfekte oldu ve yüzbinlerce can aldı. Ölümcül virüse karşı dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç bulma çabaları sürerken Danimarka'dan umut veren haber geldi. Bir bilim insanı koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı keşfettiğini açıkladı. İşte söz konusu aşı ile ilgili detaylar...
Danimarka'daki SSI Enstitüsü, kovid-19 aşısı geliştirme yolunda önemli bir yol aldıklarını açıkladı. Aşıya CoVAXIX adını veren bilim insanları, bunun bir çeşit DNA aşısını olduğunu belirtiyior.
"Çok güvenli" olduğu iddia edilen aşının farelerde başarılı sonuç verdiği belirtiliyor.
Umut vadeden aşı projeleri arasına alınan CoVAXIX'in SARS-CoV-2 virüsüyle başarılı bir biçimde mücadele ettiği ve bağışıklık sağladığı, virüsü nötralize eden antikor geliştirilmesine yardımcı olduğu anlatılıyor.