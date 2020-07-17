Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı Danimarka'da bulundu

Çin'de başlayarak tüm yerküreye yayılan Covid-19 salgını milyonlarca kişiye enfekte oldu ve yüzbinlerce can aldı. Ölümcül virüse karşı dünyanın dört bir yanında aşı ve ilaç bulma çabaları sürerken Danimarka'dan umut veren haber geldi. Bir bilim insanı koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı keşfettiğini açıkladı. İşte söz konusu aşı ile ilgili detaylar...