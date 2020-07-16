İkna sonrası teslim olan PKK'lı ailesiyle buluşturuldu

Terör örgütü mensubu 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne davet edilen ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında örgüt mensubu S.Y., uzun süre annesine sarılırken baba ise yaptığı konuşmada, "Benim dedelerimden 9 kişi Kurtuluş Savaşı’na gitti. Bir tek dedem geri döndü. O da şarapnel nedeniyle yaralanmış. O dönemden 10 şehidimiz var. Önce Allah’ın sonra şehitlerimiz sayesinde şimdi burada" dedi.