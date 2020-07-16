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Osmaniye'de traktör faciası! Oracıkta can verdi

Demirören Haber Ajansı

OSMANİYE'de römorkun bağlı olduğu traktör geri manevra yaptığı sırada devrildi. Talihsiz olayda direksiyon başındaki Samet Çubukçu öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi TOKİ Caddesi’nde meydana geldi.

Samet Çubukçu yönetimindeki 80 AH 709 plakalı traktör, arkasında bağlı olan saman yüklü romörk ile geri manevra yaparken devrildi. Kazada, traktörün altında kalan sürücü Samet Çubukçu öldü, yanındaki Ömer Küçükkurt ve Cüneyt Gökşen ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çubukçu'nun cansız bedeni, vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartılıp otopsi için morga götürüldü.

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