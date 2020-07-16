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Ordu'da serinlemek uğruna yitirilen hayatlara bir yenisi daha eklendi

Demirören Haber Ajansı

ORDU'da 15 yaşında Karadeniz'in azgın sularına meydan okuyan Buğra Akkoz, sudan baygın halde çıkarılıp kalp masajına rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kumbaşı Mahallesi’ndeki sahilde meydana geldi.

Arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize giren Buğra Akkoz, akıntıya kapıldı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye arama-kurtarma ile Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri olay yerine geldi.

Yarım saat sonra baygın bulundu ama..

Yarım saat süren arama çalışmaları sonucu kayaların altında bulunan Akkoz baygın halde karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahalede bulunduğu Akkoz, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akkoz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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