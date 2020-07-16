Eskişehir'de eski kocasını yeni eşiyle görünce çıldırdı! Turan, babanın yüzüne tükür..
ESKİŞEHİR'de eski kocasının yanında yeni eşini gören Çakır G. isimli kadın, Kocasının yeni eşine 'Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı' diyerek yumruklarla saldırdı. Öte yandan eski eş oğluna defalarca 'Turan, babanın yüzüne tükür' dedi.
Eskişehir'de tansiyonun yükseldiği olayda; 2 Eylül caddesi üzerinde Mustafa Ç.’nin eski eşi olan Çakır G. (41) ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.’yi (30) gördü.
Eski eş Çakır G., eski kocasının yeni eşi olan Sultan Ç.’ye saldırınca taraflar saç saça baş başa kavga etmeye başladı.
Birbirlerine yumruklar attılar
Kavga sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmadı. Vatandaşları şaşırtan kavgada, yumruklar havada uçuştu.
Eski eş uzaklaştırma cezası aldı
Bu esnada İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.’ye uzaklaştırma cezası verildi.