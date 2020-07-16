YKS sonuçları açıklanıyor ne zaman 2020 ÖSYM sonuç ekranı

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarının 28 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor. 2020 YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2019 YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde gündemde. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih dönemi başlayacak.

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

2020 YKS PUAN HESAPLAMA

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrenciler için oluşturduğu YÖK Atlas tercih robotu ile geçmiş yıllara ait üniversitelerin taban ve tavan puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

YÖK Atlas tercih robotu ile AYT ve TYT puanlarınızı da hesaplayabilirsiniz.

ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

Üniversitelerin tercih puanlarını, YKS tercih döneminde, YÖK tarafından yayınlanıyor. Ancak ÖSYM henüz tercih dönemi tarihlerini açıklamadı.

Bu süre içerisinde öğrenciler, YÖK'ün tercih robotu olan YÖK Atlas sistemi üzerinden geçen seneki üniversite puanlarına ulaşabiliyor.

TYT, AYT ve YDT BARAJ PUANI KAÇ?

Bu sene corona virüs salgını nedeniyle yaşanan aksaklıklar göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulu puan türlerinde uygulanan 180 baraj puanını, bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e düşürdü.