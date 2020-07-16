Mahkemeden gazeteci Deniz Yücel'e 2 yıl 9 ay hapis ceza

ALMANYA'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, "FETÖ propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından beraat ederken, "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yücel, 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl sonra serbest bırakılmıştı. Deniz Yücel davası, son yıllarda Türk-Alman ilişkilerinin gerilmesine yol açan birçok etkenden biri olarak görülüyor.