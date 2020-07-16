Fransız dergisinden Erdoğan'lı provokatif yayın: Kapımızdaki savaş

Fransız Le Point dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askerler önünde yaptığı konuşma fotoğrafıyla, "Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Erdoğan, Kapımızdaki Savaş" başlığını attı.

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Fransız Le Point dergisi, yeni sayısında Türkiye ile ilgili bir kapakla yayına girdi. Hürriyet'in haberine göre, Le Point'in kapakta Türk savunma sanayisi MİLGEM Projesi'nin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın, hizmete giriş töreninden bir görüntü kullanması dikkat çekti.

Provokatif yayın

Le Point dergisi 24 Ekim'deki sayısının kapağında da Erdoğan'ın asker selamı verdiği fotoğrafını kullanmış ve "Etnik temizlik Erdoğan’ın metodu. Erdoğan’ın Avrupa’yı tehdit etmesine izin vermeli mi?" ifadelerine yer vermişti.

Erdoğan da yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazar Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.