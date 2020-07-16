Yavaş'ın iddiası çok konuşuldu: Halk Ekmek Genel Müdürü, kendini işten atıp tazminat almış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü'nün, Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla kendini işten atıp kıdem tazminatı aldığını öne sürdü.

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Belediye Meclisi toplantısında önceki belediye yönetimine dair usulsüzlük ve yolsuzluk olaylarına ilişkin açıklamalar yapan Yavaş’ın verdiği bilgilere göre Ankara Halk Ekmek’in Genel Müdürü, aynı zamanda kurumun Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı taşıdığı için kendini işten çıkarılmış olarak göstermiş ve kıdem tazminatı almış.

"İstifa ettim diyor ama..."

Yavaş’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Sonradan emekli olan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Yönetim kurulu başkanı A, genel müdür A’yı işten atıyor. Gazetelere ‘istifa ettim’ diyor ama bir de kendi kendini attığı için ayrıca kıdem tazminatı alıyor.

"Hepsi savcılık kaydında var"

Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Bunların hepsi savcılık kaydında var. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta. O da yetmemiş, geriye yönelik olarak sendikayla, herhangi bir işçiyi işten atarsan şu kadar tazminat ödenir diye ayrı bir protokol yapmış.