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Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık anlaştı

Demirören Haber Ajansı

Aytemiz Alanyaspor, Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

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Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyasporumuz için, hem de kendi kariyeri için inşallah başarılı olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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