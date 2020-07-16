Bakan Pakdemirli açıkladı: 1 Eylül tarihine kadar uzattık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattık.'' dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımdaki yaşanan son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) lansmandan bu yana sisteme 25 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Cirosu 100 milyon lirayı geçti. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) son başvuru süresini gelen talepler çerçevesinde, 1 Eylül tarihine kadar uzattık.

Tüm illerimizi “sınıflandırılan çiğ süt desteklemesi” kapsamına alarak, sütümüzün kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz. COVİD-19 sürecinde, süt üreticisi ve besicimizi korumak amacıyla, bu yıl küçük aile işletmelerine yem desteği vereceğiz.

Bu yıl kurbanlık vasfı taşıyan yaklaşık 3,6 milyon Küçükbaş ve 1,2 milyon büyükbaş hayvan mevcuduna sahibiz. Bakanlık olarak; teknik, hijyenik ve hayvan sağlığı konularında gerekli tedbirlerimizi aldık. Patates, soğan, limonda ihracatı başlattık.