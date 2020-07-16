Bolu'da ata cinsel saldırıda bulunurken yakalandı

BOLU'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan 56 yaşındaki adam gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

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BOLU'da önceki gün vatandaşlar, boş tarlada bir kişinin teneke kutu üzerine çıkarak ata cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çekmeye başlayan kişi aynı anda polisi de aradı. Ancak şüpheli görüntülendiğini fark edince kaçtı.

Yapılan araştırmalar sonunda otomobilinin plakası tespit edilen şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.K., sevk edildiği adliyeden mahkemece, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.