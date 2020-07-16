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Fatih Erbakan'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Asıl hedef Türkiye'yi kuşatmak!

ERMENİSTAN'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirten Fatih Erbakan, "Ermenistan’ı perde arkasında yönlendiren güç odakları, bölgeye yönelik hassasiyetlerini bildikleri için Türkiye'yi, yeni bir cephe açmak yoluyla dört bir yandan kuşatma politikalarını uygulamaya çalışmaktadırlar." dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ermenistan'ın Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki Tovuz bölgesine  yönelik saldırılarını  yazılı açıklamayla değerlendirdi.

"Batı yine iki yüzlü tavrını ortaya koydu'' 

Vatanını savunan başta Tümgeneral Polad Haşimov olmak üzere şehit olan 12 Azerbaycan Türkü'ne  Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar dileyen Erbakan şunları kaydetti:

"Ermenistan’ın, işgal altında tutmakta olduğu Dağlık Karabağ bölgesi dâhil Azerbaycan’ın yüzde yirmilik toprağı dışında kalan ve Azerbaycan’ın can damarını oluşturan petrol, doğalgaz boru hatları ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu üzerinde yer alan jeostratejik öneme sahip Tovuz’u hedef alması son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası kuruluşların, Ermenistan’ın uluslararası hukuk ihlaline dönüşen ve giderek derinleşen hukuk tanımazlığına sessiz kalmaları da Batı’nın çifte standartçı tavrını ortaya koyan vahim bir durumdur. "

Saldırılar Türkiye'yi dört bir yandan kuşatma planının gereği

Ermenistan'ın saldırganlığında perde arkasındaki aktörlere dikkat çeken Erbakan, "Ermenistan’ın yeni kriz bölgesi olarak Azerbaycan’ın Tovuz bölgesini seçmesi, Türkiye, Azerbaycan  ve  Gürcistan’ın ekonomilerine zarar vermeye yönelik stratejik bir hamle niteliğindedir. Burada asıl üzerinden durulması gereken Ermenistan’ı böyle bir hamleye teşvik eden güç odaklarının asıl niyetleridir.  Söz konusu güç odakları Türkiye’nin kardeş Azerbaycan başta olmak üzere Kuzey Kafkasya’ya yönelik politik hassasiyetlerini iyi bildikleri için  Ermenistan’ın saldırganlığında perde arkasında rol üslenerek, yeni bir cephe açmak yoluyla Türkiye’yi dört bir yandan kuşatma politikalarını uygulamaya çalışmaktadırlar." açıklamasında bulundu.

'Dost ve kardeş Azerbaycan'ın sonuna kadar yanındayız'

Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, Dağlık Karabağ dâhil, topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutmakta olan Ermenistan karşısındaki haklı davasını ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklediklerini  ve  sonuna kadar dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olduklarını  belirtti.

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