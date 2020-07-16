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Kocaeli'de taciz skandalı! Meydan dayağı atıp polise teslim ettiler

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de sokak ortasında 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan Z.Y. isimli sapık, belirtilene göre; durumu fark eden vatandaşlar tarafından önce dövülüp daha sonra polise teslim edildi.

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Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Z.Y. isimli sapık, 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı. Darp edilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan ahlak yoksunu Z.Y.,  emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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