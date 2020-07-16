ADV Kurban Rahmettir
Kocaeli'de taciz skandalı! Meydan dayağı atıp polise teslim ettiler
KOCAELİ'de sokak ortasında 10 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan Z.Y. isimli sapık, belirtilene göre; durumu fark eden vatandaşlar tarafından önce dövülüp daha sonra polise teslim edildi.Abone ol
Olay, dün Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Z.Y. isimli sapık, 10 yaşındaki kız çocuğunu, sokakta elle taciz etti. Vatandaşlar durumu fark edip, Z.Y.’ye saldırdı. Darp edilen Z.Y., ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan ahlak yoksunu Z.Y., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Eskişehir'de eski kocasını yeni eşiyle görünce çıldırdı! Turan, babanın yüzüne tükür..