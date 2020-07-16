Fahrettin Koca'dan uyarı: Bu teori “bilimsel” olarak yanlıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş hayatındaki vatandaşlara seslenerek ''Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş dünyasındaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim.''

''Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım''

Fahrettin Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda ''Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım.'' ifadelerini kullandı.