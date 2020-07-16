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İki gündür kayıptı! Melis bakın nerede bulundu

ESKİŞEHİR’de, 2 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Melis, 26 yaşındaki Murat Ü.’nün evinde bulundu. Melis'i kaçırdığı iddia edilen Murat Ü. ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı gözaltına alındı.

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Eskişehir'de annesi ile birlikte oturan Melis A.'dan önceki gün evlerinin önünden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile çevrede yaptığı aramalarda kızlarına ulaşamayınca polise haber verdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Karagözler Mahallesi’nde, Murat Ü.'nün evinde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulunarak, ailesine teslim edildi.

Melis A.'yı kaçırıp, alkoyduğu öne sürülen Murat Ü., gözaltına alınırken, ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı da yakalandı. 3 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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