Kırşehir'de LGS birinciliğini kazandı geleceğin doktoru olacak

TÜRKİYE LGS birinciliği arasında Kırşehir de var... Pandemi sürecinde vitesi ileri alanın başarılı olduğunu belirten İrem Dönmez, üniversite hayatında da hedefinin tıp fakültesi kazanmak olduğunu söyledi.

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Lise Geçiş Sınavı birincilerinden İrem Dönmez, ailesiyle okul müdürü Selim Erbaş'ı ziyaret etti. Başarılı genç gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir süreç geçirdiklerini, salgının sınav hazırlıklarını etkilediğini ifade etti.

Böyle bir süreci başarı ile atlattığı için mutlu olduğunu belirten Dönmez, hiç özel ders almadığını, öğretmenleri ve ailesinin desteğiyle tüm soruları doğru cevapladığını dile getirdi.

"Konuları üst üste oturtarak ilerledim"

Salgın sürecini iyi değerlendiren öğrencilerin başarılı olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde zor bir pandemi süreci yaşadık. Son iki ayı iyi geçiren, vitesi ileri alan başarılı oldu. Hocalarımız da bunu söylüyor. Son iki aydaki pandemi süreci bizim için çok zordu. Türkiye geneli ve il genelinde yayınlanan soruları sürekli çözmek benim için en etkili olan süreçti. Her konuyu sorularıyla kavradıktan sonra yeni konulara geçtim. Konuları böylece üst üste oturta oturta ilerledim."

"Herkes rahat ettiği sistemde çalışmalı"

Her öğrencinin kendi yeteneklerine göre düzenli bir sistem oluşturması gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Düzenli çalışma kişiden kişiye değişen bir durum. Kim kendisini hangi sistemde daha rahat hissediyorsa o sistemde çalışmalı ve kendi düzenini oluşturmalı. Türkçe soruları zorluktan ziyade biraz uzundu. Şahsen bana Türkçe soruları zor gelmedi. Matematik daha zordu." diye konuştu.

Dönmez, ilerleyen yıllarda başarılarını devam ettirerek tıp fakültesi okuduktan sonra hekim olmayı amaçladığını dile getirdi. Baba Halim Dönmez de kızlarının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

"Hep kendi çalıştı, hiç özel ders almadı"

Kızının bu başarıyı hak ettiğini vurgulayan Dönmez, "Kızım bunu hak etmişti. İlkokul birinci sınıftan itibaren hep kendi çalıştı, hiç özel ders almadı. Öğretmenleri ve kendisinin mücadelesiyle bu başarıyı kazandı. Allah herkese nasip etsin. İnşallah üniversitede de güzel yerlere gelir." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Selim Erbaş da böyle bir başarıyı beklediklerine işaret ederek, "İnşallah ileride daha başarılı yerlere gelecek. Ders çalışma düzeni ve okuldan aldığı eğitimle daha güzel başarı elde edecek. Yüzde 100 kendisi, ailesi ve okulunun emeği. Özel ders almadan okulun kurslarıyla öğretmenleriyle bu başarıyı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.