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Dalaman Göbün Koyu'nda yangın!

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Göbün Koyu'nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı koydaki alevlere havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

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Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektar alan zarar gördü.

Göbun Koyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye havadan iki helikopterle müdahale edildi. 

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışması yapılan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

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