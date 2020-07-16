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İzmir'de korkutan deprem! AFAD açıkladı
Son dakika deprem haberi: AFAD'dan alınan verilere göre İzmir Urla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiAbone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.