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Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
Selçuk Bayraktar ve eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar 4. yıldönümünde 15 Temmuz darbe gecesi yaşadıklarını anlattı!Abone ol
Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları..
Sümeyye ve Selçuk Bayraktar, #Biz81iz Projesi için #15Temmuz gecesi yaşadıklarını ve hissettiklerini Türkiye’nin yarınlarına taşıdı.— KADEM (@kademorgtr) July 16, 2020
Sen de 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlat, inancın ve mücadelenin zaferini yarınlara ulaştır.
Videonun tamamı için👇https://t.co/roIOOy4yvD pic.twitter.com/D85lz3Ju0m