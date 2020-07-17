Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

Selçuk Bayraktar ve eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar 4. yıldönümünde 15 Temmuz darbe gecesi yaşadıklarını anlattı!

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Selçuk Bayraktar, o gece ilk olarak, askerlerin köprüyü kapattıklarını ve polislerin silahlarını aldıklarını öğrendiğini, 'herhalde bir darbe girişimi var' tepkisini verdiğini söyledi.. İşte Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın o gece yaşadıkları..