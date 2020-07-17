BIST 118.808
DOLAR 6,86
EURO 7,81
ALTIN 396,90
HABER /  SPOR
ADV Kurban Bayramına özel derin dondurucu kampanyası
ADV Kurban Rahmettir

La Liga'da şampiyon Real Madrid

İSPANYA 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Abone ol

Ligin bitimine bir hafta kala sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 2-1 yenen Real Madrid 34. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Real Madrid'in gollerini Fransız futbolcu Karim Benzema Dk. 29 ve Dk. 77 (penaltıdan) atarken, Villarreal'in tek golünü 83. dakikada Vicente İborra kaydetti.

İkinci sırada kalan Barcelona ise sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi. Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

La Liga'nın 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarındaki şampiyonu  Barcelona'nın üstünlüğüne son veren Real Madrid, son olarak 2017-2017 sezonunda lig kupasını kazanmıştı.

La Liga tarihinde 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, müzesinde 26 lig kupası bulunan ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki farkı da açtı.

Bu arada Sergio Ramos ve Marcelo, eflatun beyazlı formayla 22. kupalarını kazanarak Real Madrid kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan futbolcular olmayı sürdürdü.

Sergio Ramos ve Marcelo 5 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ve 2 Kral Kupası kazandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kulis! YAŞ erkene alınabilir, komuta kademesi nde kimler kalıyor kimler gidiyor
Ankara'da korkunç olay! Doğum sırasında bebeğin kafası koptu 'bebeğim çırpınıyordu'
HDP milletvekili Mensur Işık eşi Ebru Işık'a 11 saat şiddet uygulamış! Mensur Işık'ın yasak aşkı ifşa oldu
18 ülkede 329 Türk mimari eserini kiliseye çevirdiler
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (16 Temmuz Perşembe)
İngiltere'den Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin parasına el konuldu
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de işler karıştı! Kurultay'ın durdurulması için mahkemeye dilekçe verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimatı verdi! Halledin
Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!
Beyaz Saray'dan Twitter ve Trump açıklaması
Milli motosikletçiler yeni sezon için gaza basmaya hazır
Amasya liseleri puanları 2020 taban puanı ve yüzdelik dilim puan hesaplaması
Yorumlar