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İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem! Paniğe kapılıp 7. kattan atladı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sırasında paniğe kapıldığı ileri sürülen Onur K. (31), 7'nci kattan atladı. Bir otomobilin üstüne düşüp, ağır yaralanan Onur K., hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'de dün saat 21.09'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depreme Onur K., balkonda yakalandı. Bu sırada paniğe kapıldığı öne sürülen Onur K., 7'nci kattaki balkondan atladı.

Bir otomobilin üzerine düşen Onur K., ağır yaralandı. ​Onur K., çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Onur K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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