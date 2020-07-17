Bartın'da korkutan ev yangını! Cayır cayır yandı

Ulus ilçesinde, Çetinarslan ailesine ait evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.

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Bartın'ın Ulus ilçesi Kirazlık köyünde akşam saatlerinde, Mustafa Çetinarslan'a ait evde buzdolabının motoru patladı.

Patlama sonrası yangın çıkarken evde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. Emine Çetinarslan, evden çıktığı sırada kolundan yaralandı.

İtfaiye yangına müdahale etti

Alevler evi sararken, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti.

Evin altındaki ahırda bulunan büyükbaşlar da köylüler tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Emine Çetinarslan sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emine Çetinarslan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.