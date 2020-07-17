Kurbanlık pazarlığında tokalaşma kiti kırıldı

ANTALYA'da kurban pazarlarında tokalaşma kitiyle yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen pazarlıkların birinde tokalaşma kiti alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.

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Kurban Bayramı yaklaşırken büyük ve küçükbaş hayvanların satışa çıkarıldığı kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Bu yıl kurban pazarlarında koronavirüs (Covid-19) önlemleri ön plana çıkıyor.

Turizm kenti Antalya'nın Kepez ilçesinde 45 dönümlük arazi üzerine kurulan kurban pazarı tamamen doldu. Geçen yıl 71 çadırın kurulduğu, 1700 civarı büyükbaş kurbanlığın getirildiği pazarda bu yıl 82 çadır kuruldu, 2240 büyükbaş kurbanlık yer aldı. Erzurum, Kars, Van, Yozgat, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen kurbanlıklar, burada alıcılarını bekliyor. Bu yıl üst seviyede alınan koronavirüs önlemleri kapsamında pazar yerine giriş ve çıkışlar farklı yerlerden yapılıyor. Pazara kurulan çadırlar arasına ise en az 5 metrelik fiziki mesafe bırakıldı.

Pazarlık için yeni yöntem

Pazarda sinekle mücadele kapsamında sık sık ilaçlama yapılırken, kurbanlık satışı yapan besiciler için 24 saat sıcak su, banyo, tuvalet ve market hizmeti de sunuldu. Ayrıca kurban pazarlarında vazgeçilmez bir alışkanlık olan el sıkışmanın hijyen koşulları nedeniyle önüne geçmek adına Kepez Belediyesi'nce 'tokalaşma kiti' hazırlandı. Ahşaptan üretilen ve her iki ucunda birer el figürü bulunan kitten toplamda 300 adet belediyenin kendi tesislerinde üretilerek kurban pazarında dağıtıldı. Tokalaşma kitiyle yapılan pazarlıklar ise renkli görüntülere sahne oldu. Kıran kırana geçen pazarlıklardan birinde tokalaşma kiti alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.

25 bin liralık 750 kilogramlık danayı 20 bin 500 liraya satın alan Servet Kızıltepe, pazarlığın kıran kırana geçtiğini ve sonunda kurbanlık danayı kendi bütçesine göre bir fiyata pazarlık yaparak satın aldığını söyledi. Tokalaşma kitiyle yapılan pazarlığın çok ilginç olduğunu söyleyen Kızıltepe, “Önceden bilekler kırılırdı, şimdi artık tokalaşma kitine geçtik. Ancak tokalaşma kiti de daha fazla dayanamadı, elimizde kaldı" dedi.

Van'dan geldiğini belirten Metin Keleş, 15 yıldır Antalya'daki her Kurban Bayramı'ndan memnun ayrıldığını söyledi. Pazarlıkların artık fiziki mesafe kuralına göre yapıldığını ve bu durumun sağlık için önemli olduğunu kaydeden Korkmaz, “Tahtadan yapılan tokalaşma kiti bize daha fazla dayanamadı. Bize biraz zayıf geldi. Demirden yapılmalıydı" diye konuştu.

Kurbanlık bir dana için pazarlık yapan Süleyman Korkmaz ise fiziki mesafe ve maskenin kurban pazarlarında daha da önemli olduğunu ve insanların bu kurala uyması gerektiğini söyledi. Korkmaz, tokalaşma kitini ise sembolik bulduğunu kaydetti