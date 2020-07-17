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Emre ve Dirar yumruk yumruğa kavga etti: Hepiniz o… çocuğusunuz

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Dirar'ı idmandan kovdu. Faslı oyuncu ‘Sen kimsin, bu takımın hocası mısın? Beni kovuyorsun” diyerek Emre'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine küfür ve yumruklar havada uçuştu.

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Hafta sonunda oynanacak olan kritik Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de dünkü idmanda gergin anlar yaşandı.

Akşam'da yer alan habere göre; yeni sezonda Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu.

'‘Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun”
Bunun üzerine Dirar '‘Sen kimsin, bu takımın hocası mısın ? Beni kovuyorsun” diyerek Emre’ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar’a ‘O…Ç…’ diye küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için Sarı-Lacivertli futbolcular araya girdi.

‘'Hepiniz O… Ç…. sunuz’'
Yaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre’yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma Türkçe ‘Hepiniz O… Ç…. sunuz’ diye bağırdı.

Dirar’a ceza gelmesi bekleniyor
Sarı-Lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar’a ceza gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den açıklama; "Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Emre Belözoğlu, Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur. Haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiştir. Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir."

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